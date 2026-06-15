Actress Rajini emotional about husband arun gowda: ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ನಟಿ ರಜನಿ ಪತಿ ಅರುಣ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೆನದು ಬಿಕ್ಕಿಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜೋಡಿ ನಂ1 ವೇದಿಕೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ನಟಿ ರಜನಿ ದಂಪತಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಜೋಡಿ ಲವ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿಯ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ..
ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಜೀ ಕನ್ನಡವಾಹಿನಿ ಜೋಡಿ ನಂ1 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಡಿಗಳ ಮನದ ಮಾತು ಎಪಿಸೋಡು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆ ರಜನಿ ಅವರ ಮನದದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟುದಿನ ಇದ್ದ ನೋವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಬ್ಸ್ ಡೌನ್ ಮರೆವು ಇದೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಯೆಸ್ ಕಾರ್ಬ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗಾ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯ ಏನು ನಡಿತಿರುತ್ತೋ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವಯ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದು ನನಗೆ ತಕೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಮೇಲೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತೆ ಎನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಅಂತಾ ಅರುಣ್ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಬಳಿಕ ರಜನಿ ಮಾಡತನಾಡಿದ್ದು, ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಜೀವನ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಾ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬಹುದಿತ್ತೇನೋ ಅಂತಾ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ನೋವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಬಿಕ್ಕಿಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಕ್ಷಣ ಅರುಣ್ಗೌಡ ರಜನಿಯನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೋಂಡೆ ಮಾಡ್ತೊರೋದು ಅಲ್ವಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದು ಯಾಕೆ ಹೇಳು ಮತ್ತೆ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದರು. ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ 5% ಸತ್ತರೆ ಇನ್ನೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿದು ಶೇಕಡಾ 80ರಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು.