/Golden ಸ್ಟಾರ್‌ ಗಣೇಶ್‌ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದಾಗ ತುಂಬಾ ನೋವು ಆಯ್ತು!.. ಪತ್ನಿ ಎದುರೇ ಮನದ ಮಾತು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ

Golden star Ganesh: Golden ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದಾಗ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಅಗಿದೆ ಎಂದು ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಪತ್ನಿ ಎದುರೇ ಮನದ ಮಾತು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಪತ್ನಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಗಣೇಶ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪಿಶ್ಚರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿರುವ ನಟ ಗಣೇಶ್ ಪತ್ನಿ ಶಿಲ್ಪಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪಿಚ್ಚರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೃತಾಧಾರೆಯ ಭೂಮಿಕಾ ತಂಗಿ ಅಪ್ಪಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿರುವ ಅಮೃತ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಚ್ಚರ್ (Pichchar kannaada Movie) ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಅಮೃತಾ ತಮಗೆ ಗಣೇಶ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಇತ್ತು ಅವರ ಮದುವೆಯಾದಾಗ ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಲೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಗಣೇಶ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕ್ರಶ್ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಅವರು ನನ್ನ ಕ್ರಶ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗುತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯದಿಂದ ಬೇಸರ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗಣೇಶ್ ಅಲ್ಲಾ ರೀ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಹೋಳೋದಲ್ವಾ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಾ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪತ್ನಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಹೇಳದೇ ಸುಮ್ಮನೇ ಕುಳಿತಿದ್ದರು.