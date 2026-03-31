ಅಮೃತ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌!...ಗೌತಮ್‌ ಭೂಮಿ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಜೈದೇವ್‌ ಗಢಗಢ

Amruthadhaare kannada serial: ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಫುಲ್ ಹೊಸದಾದ ಪ್ರೋಮೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಧಾರವಾಹಿ ಪವರ್ ಫುಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭಾರೀ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ..
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಂಚಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಕ್ಕೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆದು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಜೈದೇವ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ ಜೆಡಿ ಕೆಡಿತನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಲ್ಲಿ ಬಲಿಪಶು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೈದೇವ್ ಮಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಜೈದೇವ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸುನೀಲ್ ಎಂಬ ಮುಗ್ದ ಹುಡುಗನನ್ನ ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ಸುನೀಲ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಮಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಒಲವಿತ್ತು ಹಾಗಂತ ಜೈದೇವ್ ಹಾಕಿದ ಗೆರೆ ದಾಟುವಂತಿಲ್ಲ.
ಸಜೈದೇವ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಂಟಪದವರೆಗೂ ಹೋದ ಸುನೀಲ್ ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು,ಗೌತಮ್ ದಿವಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಸುನೀಲ್ ಮಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಮದುವೆ ಆಗಿ ಸುನೀಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಜೈದೇವ್ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.. ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನೀನು ಕೊನೆಗೂ ಸೋತೆ ಎಂದು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದು, ಧೀಡರನೇ ನಾಗವಲ್ಲಿ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಿರೋದು ಪ್ರಮೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಜೈದೇವ್ ಗೌತಮ್ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಕಾ ಕೈಗೆ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಸದ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರೋಮೋವನ್ನು ಕಂಡು ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.