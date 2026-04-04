Amruthadhaare serial latest twist: ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಜೈದೇವ್ ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪ್ಲಾನ್ನಿಂದಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ಮೂಲಕ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾ ಅವರು ಜೈದೇವ್ನ ಸಂಚನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿ ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುನೀಲ್ ಮದುವೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರೋಮೋ ನೋಡಿದ ವೀಕ್ಷಕರು ಜೈದೇವ್ ಕುತಂತ್ರ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಜೈದೇವ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾಮೋಸಕ್ಕೆ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸುನೀಲ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ಗೆ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.
ನವವಿವಾಹಿತ ಜೋಡಿಯಾದ ಮಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೇಮಸ್ ಜೋಡಿಯಾದ ಗೌತಮ್ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಕಾ ಕೂಡ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಹಿಂದೆ ಗೌತಮ್ ಭೂಮಿಕಾ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಈ ವೇಳೆ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಯನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅತ್ತ ಜೋಡಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜಾಲಿ ಮೂಡಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇತ್ತ ಜೈದೇವ್ ತನ್ನ ಕೇಡಿ ಬುದ್ದಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಹನಿಮೂನ್ ತೆರಳಿರುವ ಸುನೀಲ್ನನ್ನು ಕೊಲಲ್ಲಯ ಹಂತಕರಿಗೆ ಸುಫಾರಿ ನೀಡಿದ್ದು, ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶಕುನಿ ಮಾಮಾ ಬಂದು ಗೌತಮ್ ಗೆಳೆಯ ಆನಂದ್ನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಕೆಡಿ ಜೆಡಿ ಮಲ್ಲಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸುನೀಲ್ ಅನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಆತನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರ ಗೌತಮ್ ಭೂಮಿಕಾಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಜೈದೇವ್ ನೀಚತನಕ್ಕೆ ಗೌತಮ್-ಭೂಮಿಕಾ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕ್ತಾರಾ ಎಂಬುವುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.