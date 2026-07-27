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ಅಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!..‌ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಜೈದೇವ್‌ಗೆ ನಡುಕ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 27, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:56 PM IST

Amruthadhaare Serial big twist: ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಮೃತಧಾರೆ (Amruthadhare)ಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇವಲ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸುವ ಎಪಿಸೋಡು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.. ಈಗ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅದೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ. 
 

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ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಮೃತಧಾರೆ  (Amruthdhaare) ಈಗ ಕೇವಲ ಕಣ್ಣೀರಿಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೂ ದಿನ ಕಣ್ಣೀರಿನಧಾರೆಯಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿ ಖಡಕ್‌ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಸುವ ಕುತೂಹಲದ ಅಖಾಡವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.   

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ಇಷ್ಟು ದಿನ ಭೂಮಿಕಾಳಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಆಕೆ ಕೇವಲ ಐದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರವೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರೆಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 

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ಇತ್ತ ಮಲ್ಲಿ ಖಾಕಿ ತೊಟ್ಟು ಖಡಲ್‌ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ರೌಡಿ ಜೈದೇವ್‌ ನಡುಕ ಬಂದಿದೆ. 

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ಇಷ್ಟುದಿನ ಸಾಫ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಖಡಕ್‌ ಪೋಲೀಸ್‌ ಆಫೀಸರ್‌ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾಳೆ. ಜೈದೇವ್‌ ಹಾಗೂ ಶಕುಂತಲಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಜೈಲೂಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.  

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ಸದ್ಯ ಖಾಕಿ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಖತ್‌ ಕಿಕ್‌ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.    

TAGS:
Amruthdhaare Kannada Serial
Zee Kannada
Bhumika Cancer Plot
Malli Police Entry
Amruthdhaare Today Episode
Jaidev and Shakuntala
Chaya Singh
Amruthdhaare Serial Twist
ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ
ಜೀ ಕನ್ನಡ
ಭೂಮಿಕಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟೋರಿ
ಮಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಎಂಟ್ರಿ
ಅಮೃತಧಾರೆ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ
ಜೈದೇವ್ ಮತ್ತು ಶಕುಂತಲಾ

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