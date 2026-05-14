Amruthadhaare Serial: ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ದಿಯಾ ಬೇಬಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಶ್ವೇತಾ ಗೌಡ ಇಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
ಅಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ದಿಯಾ ಬೇಬಿ ಕೆಡಿ ಜೈದೇವ್ಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ತಕ್ಕಶಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ದಿಯಾ ಬೇಬಿ ಮಾಡಿರುವ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಜೈದೇವ್ ಕೆಂಡಕಾರುತ್ತಿದ್ದು ಆಕೆ ತಕ್ಕಶಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ದಿಯಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಶ್ವೇತಾ ಗೌಡ ಅವರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು,
ಉದ್ಯಮಿ ಸುನೀಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.15ರಿಂದ 10.15ರ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಹಳೇಬೀಡಿನಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ
ನಾಳೆ ಮೇ 15ರಂದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುರದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೀಗರ ಔತಣ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಶ್ವೇತಾ ಅವರ ಭಾವಿ ಪತಿಯ ಹೆಸರು ಸುನೀಲ್ ರೈತರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಊರಿನವವರು ಆಗಿದ್ದು, ಶ್ವೇತಾ ಅವರದ್ದು ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿರೋದಾಹಿ ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.