Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ರಿಯಲ್‌ ಲೈಫಿನಲ್ಲಿ ಅಮೃತಧಾರೆಯ ದಿಯಾ ಬೇಬಿ ಮದುವೆ!.. ಹುಡುಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ರಿಯಲ್‌ ಲೈಫಿನಲ್ಲಿ ಅಮೃತಧಾರೆಯ ದಿಯಾ ಬೇಬಿ ಮದುವೆ!.. ಹುಡುಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Written ByRamya R GowdaUpdated byRamya R Gowda
Published: May 14, 2026, 01:31 PM IST|Updated: May 14, 2026, 01:31 PM IST

Amruthadhaare Serial: ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ದಿಯಾ ಬೇಬಿ ಅಲಿಯಾಸ್‌ ಶ್ವೇತಾ ಗೌಡ ಇಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. 
 

Amruthadhaare Serial1/5

 ಅಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ದಿಯಾ ಬೇಬಿ ಕೆಡಿ ಜೈದೇವ್‌ಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ತಕ್ಕಶಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ದಿಯಾ ಬೇಬಿ ಮಾಡಿರುವ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಜೈದೇವ್‌ ಕೆಂಡಕಾರುತ್ತಿದ್ದು ಆಕೆ ತಕ್ಕಶಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

Amruthadhaare Serial2/5

ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ದಿಯಾ ಅಲಿಯಾಸ್‌ ಶ್ವೇತಾ ಗೌಡ ಅವರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ  ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು,   

Amruthadhaare Serial3/5

 ಉದ್ಯಮಿ ಸುನೀಲ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.15ರಿಂದ 10.15ರ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಹಳೇಬೀಡಿನಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ  

Amruthadhaare Serial: 4/5

ನಾಳೆ ಮೇ 15ರಂದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುರದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೀಗರ ಔತಣ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಶ್ವೇತಾ ಅವರ ಭಾವಿ ಪತಿಯ ಹೆಸರು ಸುನೀಲ್‌ ರೈತರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ.  

Amruthadhaare Serial5/5

 ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಊರಿನವವರು ಆಗಿದ್ದು, ಶ್ವೇತಾ ಅವರದ್ದು ಅರೇಂಜ್ಡ್‌ ಮ್ಯಾರೇಜ್‌ ಆಗಿರೋದಾಹಿ ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

Tags:
Shwetha Gowdas marriage
Shwetha Gowda
Kannada actress Shwetha Gowda wedding
ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ದಿಯಾ ಮದುವೆ
ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ಗೌಡ ವಿವಾಹ
ಶ್ವೇತಾ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಸುನೀಲ್ ಮದುವೆ
ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ಗೌಡ ಪತಿ
ದಿಯಾಳ ನಿಜ ಜೀವನದ ಮದುವೆ
ದಿಯಾ ಬೇಬಿ ರಿಯಲ್​ ಮದ್ವೆ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಚಟ್ಟಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ಟ್‌ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್!..‌ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಚಟ್ಟಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ಟ್‌ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್!..‌ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

Health care7 min ago
2

ವಿಶ್ವದ ದುಬಾರಿ 'ಮಿಯಾಜಾಕಿ' ಮಾವಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ

Koppal Mango Mela21 min ago
3

ಮಾಸಿಕ ₹100 ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಆಯ್ಕೆ!

Post Office RD35 min ago
4

ಈ ಆಹಾರಗಳೇ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್! ಈ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್‌ನಿಂದಲೇ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಆಗುತ್ತೆ!

Kidney Stones1 hr ago
5

ಹಿಜಾಬ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಹಿಸಲ್ಲ! ಸಿಎಂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

Hijab Controversy2 hrs ago