ಅಮೃತಾಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಮುಗಿತಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಗೌತಮ್‌ ದಿವಾನ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Amruthadhaare Serial updates: ಅಮೃತಾಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಾಯಕ ನಟ ಗೌತಮ್ ದಿವಾನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು,ಧಾರಾವಾಹಿ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ದಿವಾನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರಾವಾಹಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಗೌತಮ್ ದಿವಾನ್ ಬ್ಯುಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ ನೇರ ನುಡಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದಲ್ಲೇ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ..
ಗೌತಮ್ ದಿವಾನ್ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯುಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಚೇಷ್ಠೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರೋದು ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭೂಮಿಕಾಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದಲೂ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರು. ಅಮೃತಧಾರೇಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರವೂ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸಾಗಿ ಟಿಆರ್ಪಿಯಲ್ಲೂ ನಂಬರ್ ಒಂದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಗೌತಮ್ ದಿವಾನ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ ಅವರು ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿ, ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಮುಂತಾದ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದರು. ಈಗ ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿನಟನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ಮುಟ್ಟಿರುವ ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳಲಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದು, ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಇರಲಿ, ಬೇರೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡವೆಂದು ನಟ ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.