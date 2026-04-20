ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.. ಜೈಲಿಗೂ ಹೋಗಿದೆ!.. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅಮೃತಧಾರೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಣವ್ ಗೌಡ

Amruthadhaare serial villain raanav gowda: ಅಮೃತಾಧಾರೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿಲನ್ ಜೈದೇವ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ರಾಣವ್ ಗೌಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಹಿ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಇಂದಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೃತಾಧಾರೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿಲನ್ ಜೈದೇವ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಮೃತಾಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ..ಈ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಜೈದೇವ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಣವ್ ಗೌಡ ಕಥೆಯ ನಾಯಕನಷ್ಟೇ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೈದೇವ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಣವ್ ಗೌಡ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಜೈದೇವ್ ಅಬ್ಬರ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರ ನಿದ್ದೆಕಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಣವ್ ಗೌಡ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕಾವೇರಿ ಗಲಾಟೆ ವೇಳೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಂದಿರೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಅಮೃತಾಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಣವ್ ಗೌಡ ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಬೆಳೆದುಬಂದವರು. ಹೌದು.. ರಾಣವ್ ಗೌಡ ಕೂಲಿ ಆಗಿ ಕಂಬಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಜೈಲಿಗೂ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾಣವ್ ಗೌಡ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಊರು ಮದ್ದೂರಿನ ಗಣಿಗ ಅಗಿದೆ. ತಂದೆ ಊರು ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರದಲ್ಲಿರುವ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು ರಾಣವ್ಗೌಡ ತಾಯಿಯ ಆಸೆಯಂತೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿದ್ದು, 5-6 ವರ್ಷ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಎಂದು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ನಾನೂ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆನಂತರ ಕಂಬಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ. 6 ತಿಂಗಳು ಚೆನ್ನಾಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟೆ ಎಂದು ರಾಣವ್ ಗೌಡ ಕಷ್ಟದ ದಿನವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಭಾರ್ಗವಿ LLB ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ಜೊತಿಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.