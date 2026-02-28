English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದಾದ ಅಮೃತಧಾರೆ ಖ್ಯಾತಿ ಜೋಡಿ!.. ಅರೆ ವಾ.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಖುಷ್‌

ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದಾದ ಅಮೃತಧಾರೆ ಖ್ಯಾತಿ ಜೋಡಿ!.. ಅರೆ ವಾ.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಖುಷ್‌

Amruthadhare serial actors: ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಿರುವ ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆ ನಟಿ- ನಟಿ ತಮ್ಮ ರಿಯಲ್‌ ಜೀವನಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರೂ ಯಾರೂ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ..
1 /6

ಹೌದು ಇದೀಗ ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿ ಖಳನಾಳನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಜಯದೇವ್‌ ಪಾತ್ರದ ರಾಣವ್ ಗೌಡ ಅದೇ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

2 /6

ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ..ಆಲ್‌ ಮೋಸ್ಟ್‌ ಈ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಂಗಳೆಯರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ..ಅದೆಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಈ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಈ ಸೀರಿಯಲ್‌ನ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸಮ್‌ ಜಯದೇವ್‌ ದಿವಾನ್‌ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೂರ ಆದಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಲ್‌ ಆಗಿ ಎಂಗೇಜ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

3 /6

ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಜಯದೇವ್‌ ಪಾತ್ರ ಭಾರೀ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನುವಹಿಸುತ್ತದೆ..ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತಿದ್ದರು..   

4 /6

ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಜಯದೇವ್ ದಿವಾನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಣವ್ ಗೌಡ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದರು.  

5 /6

ಮಾತ್ರವಲ್ಲೇ ಈ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ಅವರು  ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರ್ಗವಿ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಬಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಅನುಬಂಧನ ಅವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅವಾರ್ಡ್‌ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದ್ದರು.  

6 /6

ಇದೀಗ ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಯಾದ ನಟರನ್ನೆ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ..ಸದ್ಯ ರಾಣವ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಫೋಟೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ಜೋಡಿ ‘ಕೊನೆಗೂ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶುಭಾಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

Amruthadhare serial actors ranav gowda radha bhagavathi engagement Kannada Serial Update Kannada Serial Zee Kannada Amruthadhare Ranav Gowda Radha Bhagavathi Amruthadhare serial actors engagement Bhargavi LLB Kannada ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ

Next Gallery

ಮಾರ್ಚ್ 2ರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಶುರು: ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ!