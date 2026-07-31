/ಲವರ್‌ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇವೆ ಎಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ಗೌಡ..! ಕಮಲಿ ಮನ ಗೆದ್ದ ಆ ಚೆಲುವ ಯಾರು?

Amulya gowda boyfriend : ಕಮಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತೀಯ ಅಮೂಲ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಾಯ್ ಫ್ರೇಂಡ್ ಯಾರೂ ಅನ್ನೋದನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ವೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಕಮಲಿ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಮೂಲ್ಯಾ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ನಿರಂಜನ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಇದೀಗ ಬಟಾಬಯಲಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದೀಗ ಇದೇ ಸುದ್ದಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ..
ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ನಟಿ : ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ 'ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್' ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಗಾಳಿಪಟ' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿರುವ ನಿರಂಜನ್ ಅವರನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ತಮಾಷೆಯ ಜಗಳ : ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನ್ ಅವರನ್ನು "ಅನ್ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಗೆಸ್ಟ್" ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ತಾವು "ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್" ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ನಿರಂಜನ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶರ್ಟ್ ಗುಂಡಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಹಿಡಿಯುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಗಳ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
'ಕಮಲಿ' ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನ ನೆನಪು : ಶೂಟಿಂಗ್ ಮೊದಲ ದಿನ ನಿರಂಜನ್ ಅವರದ್ದು "ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್" ಅನಿಸಿತ್ತಂತೆ ಅಮೂಲ್ಯಾಗೆ. ಇತ್ತ ನಿರಂಜನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯಾ "ಮಾತೇ ಬಾರದ ಮೂಕಿ ಚಿತ್ರದ ಹೀರೋಯಿನ್" ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಔಟ್ಡೋರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಿರಂಜನ್ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ತಿಂಡಿಗಳು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹದ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದವು.
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಗಳ ಹಾಗೂ ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೌನ : ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನುವಂತೆ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳಗಳಾಗಿದ್ದವಂತೆ. ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡದೇ ದೂರವಿದ್ದ ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅಮೂಲ್ಯಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Will You Marry Me? : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆಲುಗು ವಾಹಿನಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನ್, ಅಮೂಲ್ಯಾ ಕಾಲಿಗೆ ಗಜ್ಜೆ ತೊಡಿಸುವ ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು "ನಾವು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ" ಎಂಬ ಮಾತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ 'ಕಮಲಿ' ಜೋಡಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.