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Darshan Release Prediction: ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ರಿಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಜ್ಯೋತಿಷಿ!‌ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

Written ByPrajwal B
Published: Aug 27, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 01:03 PM IST

Renukaswamy Case Prediction: ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬಿಗಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ಜೈಲಿನಿಂದ ರಿಲೀಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರು (Darshan Release Prediction) ಸ್ಫೋಟಕ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

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DBoss Release: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಾಗಿ (Renukaswamy Murder Case) ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಸರೆವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ಜಾಮೀನು ರದ್ದಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದರೂ, ಆರೋಪಿ ದರ್ಶನ್‌ (Actor Darshan Case) ಮಾತ್ರ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅತ್ತ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬಿಗಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ಜೈಲಿನಿಂದ ರಿಲೀಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರು (Darshan Release Prediction) ಸ್ಫೋಟಕ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

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ಹೌದು, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ದರ್ಶನ್‌ ಜೈಲಿನಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ದರ್ಶನ್‌ ಕೂಡಾ ಹಲವು ಬಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕದ ತಟ್ಟಿದ್ದು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ 2027ರ ಮೇ ವರೆಗೂ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರು ಖಾಸಗಿ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

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ಡಾ. ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಮ್‌ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯವರು ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ಜೈಲುವಾಸ, ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಖಾಸಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ದರ್ಶನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಬಂಧನದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಯೋಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

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ಇನ್ನು ದರ್ಶನ್‌ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದು,  ದರ್ಶನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಯ ಅರ್ಧಾಷ್ಟಮ ಶನಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅರ್ಧಾಷ್ಟಮ ಶನಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಶನಿ 5ನೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದು, ನೀಚನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟರೂ, ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

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ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಮ್‌ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, "ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ಅವರು ಮುಂದಿನ 10 ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.  

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ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಭವಿಷ್ಯದಿಂದ ಸದ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್‌ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಆರೋಪಿ ಪ್ರದೋಷ್, ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 14ನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು 59ನೇ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದೂ ಕೂಡಾ ದರ್ಶನ್‌ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬಹದು.  

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ಪ್ರದೋಷ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ 59ನೇ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನುಡಿಯಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದರ್ಶನ್‌ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬಹುದು. 

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