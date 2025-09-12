ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಂತರ 40 ಸಾವಿರ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ! ಪುರುಷನಿಂದ ಪರಮಸುಂದರಿಯಾದ ಈಕೆಗೆ ಮನಸೋಲದವರೇ ಇಲ್ಲ

Anaya Bangar: ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪುತ್ರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಲಿಂಗ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಯುವತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಈವರೆಗೂ 40 ಸಾವಿರ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಆಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Anaya Bangar: ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಂಜಯ್ ಬಂಗಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಅನಯಾ ಬಂಗಾರ್.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವರು ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನಯಾ ಹೇಳಿದರು.
ಅಶ್ನೀರ್ ಗ್ರೋವರ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ 'ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 16 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿವಿ ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಬಿಜ್ಲಾನಿ, ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ, ಹಾಸ್ಯನಟ ಕಿಕು ಶಾರದಾ, ನಟಿ ಕುಬ್ರಾ ಸೇಠ್, ಗಾಯಕ-ನಿರೂಪಕಿ ಆದಿತ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಅಹಾನಾ ಕುಮ್ರಾ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಂಜಯ್ ಬಂಗಾರ್ ಅವರ ಮಗ ಆರ್ಯನ್ ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಮಗಳು ಅನಯಾ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ 'ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್' ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊರಬಂದೆ, ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್-ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ.ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ನನಗೆ ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಅಂತಹ ಫೋಟೋ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ.
ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅನಯಾ, 'ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಸಿಗುತ್ತದೋ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಡಿಎಂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ನನಗೆ 30-40 ಸಾವಿರ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬಂದಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅನಯಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.