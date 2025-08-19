English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ʻನನ್ನ ದೇಹದ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಹಾಗೆಂದ.. ಕೋಪಾನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿಯಾಯ್ತುʼ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

1 /8

Ananya Nagalla: ತೆಲುಗು ನಟಿ ಅನನ್ಯ ನಾಗಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.  

2 /8

ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.  

3 /8

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅನನ್ಯಾ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.   

4 /8

'ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಹ್ಯಕರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಯಾವುದು' ಎಂದು ನಿರೂಪಕರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು.  

5 /8

"ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸದಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಅಂಗಡಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ."  

6 /8

"ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ತುಂಬಾ ಆತಂಕದಿಂದ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು.  'ಮೇಡಂ, ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದ".  

7 /8

"ಆದರೆ ಆ ಕಾಮೆಂಟ್‌ನಿಂದ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನನಗೆ ಆ ಹೊಗಳಿಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು" ಎಂದು ಅನನ್ಯ ನಾಗಲ್ಲ" ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

8 /8

ನಟಿ  ಅನನ್ಯ ನಾಗಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಡಿರುವ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಾಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

