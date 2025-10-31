Ananya Panday Net Worth: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಗ್ಲಾಮರ್ ಸ್ಟಾರ್ಕಿಡ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ನಡಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ನಟಿ, ಇಂದು 27ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Ananya Panday Net Worth: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಫೇಮಸ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ನಿಂದ. ಆದರೆ ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ವಿಷಯವೇ ಬೇರೆ! ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ನಡಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30) ಅವರು 27ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಚಂಕಿ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಪುತ್ರಿ. 1998ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು ತಂದೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ “ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ 2” ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ “ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಔರ್ ವೋ” ಮತ್ತು “ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ 2” ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಅವರು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಧೈರ್ಯವಾದ ನೋಟ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರ ನಡತೆಯಿಂದ ಅವರು ಯುವಜನರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿನಮ್ರ ನೋಟ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅವರನ್ನು ಇಂದಿನ ಯುವ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹74 ಕೋಟಿ! ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ₹3 ಕೋಟಿ ವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಂಡ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಳಿ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಮತ್ತು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆನ್ಜ್ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿವೆ. ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾ ವೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಅವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಜೊತೆಗೆ “ತೂ ಮೇರಿ ಮೈ ತೇರಾ” ಎಂಬ ಪ್ರಣಯ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ “ಚಂದ್ ಮೇರಾ ದಿಲ್” ಎಂಬ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲದೆ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ಗೂ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಮೈಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅವರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ “ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ” ತರಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 27ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಿಮ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. “ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ನನಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ” ಎಂದು ಬರೆದ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ನಗೆ, ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ ಎನ್ನಬಹುದು.