' ಆ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಮೂತ್ರಕ್ಕೂ ಹೋಗದೆ ತಡೆದಕೊಳ್ಳಬೇಕು!"- 40ರ ಹರೆಯದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

ತೆಲುಗಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ನಿರೂಪಕಿ ಅನಸೂಯಾ ಭಾರಧ್ವಾಜ್ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸೀರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದೆಡೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪಡ್ಡೆಹುಡುಗರ ಮನಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸುಂದರ ಅನುಸೂಯ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸೀರೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ನೆಟಿಜನ್ಗಳನ್ನು ಹುಚ್ಚರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ NTR ನಾಗ ಚಿತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಸೂಯಾ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುದ್ದಿ ನಿರೂಪಕಿಯಾದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ನ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಮಾತಾದರು.
ಆಂಕರ್ ಅನಸೂಯಾ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ನ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅನಸೂಯಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯತ್ತ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅನಸೂಯಾ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಪುಷ್ಪ-2 ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅನಸೂಯಾ ಅನೇಕ ಮಹಿಳಾ-ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಭಾಮಾ ಅವರ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಪೆಡಕಾಪು 1 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಂದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರೇಮ ವಿಮಾನ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣ ಉಪಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.
ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಟಿ ಅನುಸೂಯಾ ಸೀರೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. "ಸೀರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಇದು ನನಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಾಗ ಕೆಲವು ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಚಂದವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಮೂತ್ರಕ್ಕೂ ಹೋಗದೆ ತಡೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸ್ವತ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.