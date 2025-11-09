RCB ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌! ಎದುರಾಳಿಗೆ ಈಕೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನ

Anaya Bangar with RCB kit : ಐಪಿಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ನ ಅಧಿಕೃತ ಕಿಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿದು ಮಾಜಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮುಂಬರುವ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರಾ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ..
ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಉತ್ಸಾಹವು ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಅನೇಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ ಸಂಜಯ್ ಬಂಗಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಅನಯಾ ಬಂಗಾರ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅನಯಾ ಐಪಿಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡವಾದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ನ ಅಧಿಕೃತ ಕಿಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಮುಂಬರುವ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL 2026) ನಲ್ಲಿ ಅನಯಾ RCB ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ, ಅನಯಾ ಬಂಗಾರ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಪುನರ್ವಿತರಣೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ತನಗಾಗಿ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ಆರ್ಯನ್ ಬಂಗಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂಬೈನ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದರು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಲಿಂಗ ಪುನರ್ವಿತರಣೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ನಂತರ, ಅನಯಾ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಈ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೊದೊಂದಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಅನಯಾ ಬಂಗಾರ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಕಿಟ್ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ಬರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುವ ದೃಶ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ... ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅನಯಾ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಆಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ..