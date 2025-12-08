ಫುಲ್‌ ಖುಷಿ, ಗಂಡನ ಜೊತೆ ನಿಂತ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ.. ಸುಂದರ ಫೋಟೋಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ!

ಅನುಶ್ರೀ ಅವರು ಪತಿ ರೋಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವ ಕೆಲವು ಸುಂದರವಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕಲ್ಲೂ ಕತ್ತಲಲ್ಲೂ ಬೆಳಗೋ ಬೆಳಕು. ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ನಗು ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಶ್ರೀ ಅವರು ಪಟ ಪಟ ಅಂತ ಮಾತನಾಡುವ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಅವರು ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡೂಲ್ ನಡುವೆಯು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಇದೇ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರು ಗಂಡ ರೋಶನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನಗುತ್ತಾ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದು ಇಬ್ಬರ ಜೋಡಿ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಇದೆ.
ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪತಿಯೊಂದಿಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಗಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅನುಶ್ರೀ ಅವರ ಪತಿ ರೋಶನ್ ಅವರು ಮೂಲತಹ ಕೊಡಗಿನವರು, ಈಗ ಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಪರಿಚಯ ಸ್ನೇಹವಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋವನ್ನು ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರೋಶನ್ ಚೆಫ್ ತರ ಅಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅವರ ಕೈ ಅಡುಗೆ ಎಂದರೆ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಂತೆ.