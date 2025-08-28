English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆ್ಯಂಕರ್ ಅನುಶ್ರೀ ಮದುವೆ: ಖಾಸಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನವಜೋಡಿಯ ಸಪ್ತಪದಿ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ..!

Anchor Anushree Marriage: ಅದ್ಭುತ ಅಮೋಘ ನಿರೂಪಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೆಮಗಳಾಗಿರುವ ಅನುಶ್ರೀ ಇಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದ ಖಾಸಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಶ್ರೀ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 
 
ಆ್ಯಂಕರ್ ಅನುಶ್ರೀ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದಂದು ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನುಶ್ರೀ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ರೋಷನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:58ಕ್ಕೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.   

`ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ಉತ್ತರ. ಏಕಾಂಗಿ ನಿರೂಪಣೆಯ ನಂತರ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಆಗುವ ಹೊಸ ಮನ್ವಂತರ’ಎಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ಬರೆಸಿದ್ದ ಅನುಶ್ರೀ ಕೊಡಗು ಮೂಲದ ರಾಮಮೂರ್ತಿ- ಸಿಸಿಲಿಯಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ರೋಷನ್ ಜೊತೆ ಅನುಶ್ರೀ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದ ತಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕಗ್ಗಲಿಪುರದಲ್ಲಿರುವ  ಸಂಭ್ರಮ ಬೈ ಸ್ವಾನ್‌ಲೈನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಶ್ರೀ ಅದ್ದೂರಿ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 

ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಆ್ಯಂಕರ್ ಅನುಶ್ರೀ- ರೋಷನ್ ಮದುವೆಗೆ ಆಪ್ತರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ  ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ಖ್ಯಾತ ತಾರೆಯರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಅನುಶ್ರೀ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ಶರಣ್, ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಟಿ ತಾರಾ, ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಂಸಲೇಖ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಂದನವನದ ಹಲವು ತಾರೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅನುಶ್ರೀ ಮದುವೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಅನುಶ್ರೀ ಹೆಸರು ಮಾಡೋಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾರಣ. ಮದುವೆಗೆ ಆಹ್ವಾನವಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ನೋಡಲು ಬಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

