ಆಂಕರ್‌ ಅನುಶ್ರೀ ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ... ಈ ಹುಡುಗನ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲಿ!

Anushree wedding invitation card: ಆ್ಯಂಕರ್ ಅನುಶ್ರೀ ಮತ್ತು ರೋಷನ್ ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಅನುಶ್ರೀ ಮತ್ತು ರೋಷನ್ ಮದುವೆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ "ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ಉತ್ತರ.. ಏಕಾಂಗಿ ನಿರೂಪಣೆಯ ನಂತರ.. ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಆಗುವ ಹೊಸ ಮನ್ವಂತರ..’ ಎಂದು ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅನುಶ್ರೀ ಮದುವೆ ಕೊಡಗು ಮೂಲದ ರೋಷನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 28ಕ್ಕೆ ರೋಷನ್ ಜೊತೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.56ಕ್ಕೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಜರುಗಲಿದೆ.
ಅನುಶ್ರೀ ಮತ್ತು ರೋಷನ್ ಮದುವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಗ್ಗಲಿಪುರದ ತಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಅನುಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ರೋಷನ್ ಮದ್ವೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ.