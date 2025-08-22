English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆಂಕರ್‌ ಅನುಶ್ರೀ ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ... ಈ ಹುಡುಗನ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲಿ!

Anushree wedding invitation card: ಆ್ಯಂಕರ್ ಅನುಶ್ರೀ ಮತ್ತು ರೋಷನ್ ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.
1 /6

ಅನುಶ್ರೀ ಮತ್ತು ರೋಷನ್ ಮದುವೆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ. 

2 /6

ಈ ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ "ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ಉತ್ತರ.. ಏಕಾಂಗಿ ನಿರೂಪಣೆಯ ನಂತರ.. ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಆಗುವ ಹೊಸ ಮನ್ವಂತರ..’ ಎಂದು ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

3 /6

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅನುಶ್ರೀ ಮದುವೆ ಕೊಡಗು ಮೂಲದ ರೋಷನ್‌ ಅವರ ಜೊತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

4 /6

ಆಗಸ್ಟ್ 28ಕ್ಕೆ ರೋಷನ್ ಜೊತೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.56ಕ್ಕೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಜರುಗಲಿದೆ. 

5 /6

ಅನುಶ್ರೀ ಮತ್ತು ರೋಷನ್ ಮದುವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಗ್ಗಲಿಪುರದ ತಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 

6 /6

ಅನುಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ರೋಷನ್ ಮದ್ವೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ.

Anchor Anushree Anushree Marriage Anushree wedding card

Next Gallery

ಈ ದಿನದಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಅಶುಭ... ದುಡಿದ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಹೋಗುವುದು!