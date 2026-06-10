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ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಹಿಂದೂ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆ್ಯಂಕರ್! ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೆ?

Written ByKrishna N K
Published: Jun 10, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:26 PM IST

Anchor Manimegalai new house : ಖ್ಯಾತ ತಮಿಳು ಕಿರುತೆರೆ ನಿರೂಪಕಿ ಮಣಿಮೇಘಲೈ (Anchor Manimegalai) ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಗೆ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ.. ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನಿರೂಪಕಿ : ಗೃಹಪ್ರವೇಶದ ದಿನ ಮಣಿಮೇಘಲೈ ಅವರು ಅಪ್ಪಟ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕೆನೆ ಬಣ್ಣದ (Cream color) ಸುಂದರ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತಹ ಹಸಿರು ಹರಳಿನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ದೇವತೆಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

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ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ದರೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪದ್ಧತಿ ಏಕೆ? : ಮಣಿಮೇಘಲೈ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆಯ ಗೃಹಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವರ ಪತಿ ಹುಸೈನ್ ಶೇಕ್. ಪತಿಯ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡಿ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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'HM ರೆಸಿಡೆನ್ಸಸ್' : ತಾವು ಆಸೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ನೂತನ ಮನೆಗೆ ದಂಪತಿ "HM ರೆಸಿಡೆನ್ಸಸ್" (Hussain Manimegalai) ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಮಣಿಮೇಘಲೈ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಸ್ವಂತ ಮನೆಯ ಕನಸು ನನಸು : ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು, ಒಂದು ತುಂಡು ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದಂತೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮಣಿಮೇಘಲೈ ಅವರ ವರ್ಷಗಳ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕನಸು ಈಗ ನನಸಾಗಿದೆ.

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ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮನೆಯವರನ್ನೇ ಎದುರುಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೋಡಿ : ಸನ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಣಿಮೇಘಲೈ ಅವರಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಹುಸೈನ್ ಶೇಕ್ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮನೆಯವರಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ, ಇಬ್ಬರೂ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

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2017 ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ : ಈ ಜೋಡಿ 2017ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವಿವಾಹವಾದರು. ವಿಭಿನ್ನ ಧರ್ಮ, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಪರಸ್ಪರರ ಮೇಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ದಂಪತಿ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆ : ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಸಮಾರಂಭವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ ಜರುಗಿತು. ಕೇವಲ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೊಸ ದಂಪತಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.. ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿರೂಪಕಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

TAGS:
Anchor Manimegalai
Manimegalai age
Manimegalai husband
Manimegalai religion
Manimegalai islam

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