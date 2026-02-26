English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮಂಗಳ-ರಾಹು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಶುರು

Angarak Yoga 2026: ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವು ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರವರೆಗೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಂತರ ವಿಷಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಯೋಗವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ನಷ್ಟಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು, ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಅದು ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವನ್ನ ಉಗ್ರ ಮತ್ತು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವು ಅಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರವರೆಗೆ ನೀವು ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಆತುರಪಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ಇಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಸಹ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದ ಕಠಿಣ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ವಾದ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನೀವು ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಣವನ್ನ ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಯಾರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬೇಡಿ. ದುರಾಸೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Angarak yoga Angarak Yoga 2026 Mangal Rahu Yuti Rashifal horscope Mangal Rashi Parivartan Zodiac Signs Angaraka Yoga effects Mars and Rahu conjunction conjunction of Mars and Rahu ASTROLOGY ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ 2026

