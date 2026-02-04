ಮಂಗಳನಿಂದ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..

ಮಂಗಳನ ಆಶಿರ್ವಾದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣ ಹರಿದು ಬರುದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಶನಿಯ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:57 ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಂಯೋಗವು ಕರ್ಮದ 10 ನೇ ಮನೆಯಾದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ 9ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿರಿ.
ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅದೃಷ್ಟ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಾಲಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ.
ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಒಳಹರಿವು ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)