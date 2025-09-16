20 ವರ್ಷದ ಈ ನಟಿಗೆ 36 ವರ್ಷದ ನಟನ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರಶ್‌..! ಆದ್ರೆ ಆ ಹೀರೋ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿ ಹಿಂದೆ

Actress Life : ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾರ್ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಆಗುತ್ತೆ.. ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಜೋಡಿ ಬ್ರೇಕಪ್, ಡಿವೋರ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಈ ಪೈಕಿ 20 ವರ್ಷದ ಯುವ ನಟಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 36ರ ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಯಾರು ಆ ಚೆಲುವೆ..? ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ತೆರೆಗೆ ಬಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುವ ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ ರೌಡಿ ಹೀರೋ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ ನಂತಹ ಹಿಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದರು.
ಗೌತಮ್ ತಿನ್ನನುರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಈಗ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಯುವ ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಶ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಕಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕಿ ಅನಿಕಾ ಸುರೇಂದ್ರನ್. ಅನಿಕಾ ನವೆಂಬರ್ 27, 2004 ರಂದು ಕೇರಳದ ಮಂಜೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಆರನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 2010 ರಲ್ಲಿ, ಕಥಾ ತುದರುನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು.
2022 ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. 2005 ರಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಎನ್ನೈ ಅರಿಂದಾಲ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅನಿಕಾ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ಅವರ ಮಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಿಕಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಶ್ ಯಾರು..? ಎಂಬ ನಿರೂಪಕನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅನಿಕಾ, ತೆಲುಗು ಹೀರೋ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಶ್ ಅಂತ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನಿಕಾ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.