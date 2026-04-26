ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ನಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಣವೇಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ..! ನೀವು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ದುಡಿದ ಸಂಬಳವೂ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ

Actress lifestyle : ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ‌ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕುತೂಹಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರು ತಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ, ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.. ಇದೀಗ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾದ ಹಣದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.. 
ಅಂಜು ಕುರಿಯನ್.. ಕೇವಲ ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ. 2013ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಪುತಿರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ನೇರಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಇವರು, ನಂತರ ನಿವಿನ್ ಪೌಲಿ ನಟನೆಯ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಪ್ರೇಮಂ' ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು.

ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ಇದಮ್ ಜಗತ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಂಜು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಜು ಕುರಿಯನ್ ಅವರು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರಲು ಕಾರಣ ಅವರೊಂದು ಮಸಾಜ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ಯಸ್‌.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂಜು ರಜೆ ಕಳೆಯಲು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಸುಂದರ ದ್ವೀಪ ಬಾಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಪಾ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ವಿಡಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಬಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೋಡಿ ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌ಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್‌ನ ವೆಚ್ಚ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7.25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಮಸಾಜ್‌ಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅಕ್ಕೆ ಅಂಜು ಕುರಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿನ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಅಂಜು ಅವರು ಪಾವತಿಸಿದ 7.25 ಲಕ್ಷ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅಂಜು ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ನಂತರ ಅಂಜು ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆ ಕಂಡು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಅಂಜು ಕುರಿಯನ್ ಅವರ ಈ ಬಾಲಿಯ ಮಸಾಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಆ 'ಲಕ್ಷಾಂತರ' ರೂಪಾಯಿಯ ಬಿಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.  

