CBSE 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಭಾನು ಸಾಧನೆ!.. ಪಡೆದ ಅಂಕ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Annayya serial bhanu result: ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಸೀನಾ ತಂಗಿ ಪಾತ್ರ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಮಾನಿಕಾ ಅವರು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಂಕ ಪಡೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಿಕಾ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಬಾಲನಟಿ ಮಾನಿಕಾ ಸಿಬಿಎಸ್ಐ ಪರೀಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದು ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನಿಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಡುವೆಯೇ ಸಿಬಿಎಸ್ಐ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾನಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದ ಅಂಕಗಳು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 10ನೇ ತರಗತಿ 2026 ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ - ಆಶಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಮಾನಿಕಾ ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ…ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ & ಲಿಟ್ರೇಚರ್ - 91 , ಕನ್ನಡ - 96, ಗಣಿತ - 61, ವಿಜ್ಞಾನ - 67, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - 90, ಒಟ್ಟು 500 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 405 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಮಾನಿಕಾ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 81% ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಗಣಿತ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನಿಕ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನಿಕಾಗೆ ಈ ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ.ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಬಳಿಕ ಗಣಿತ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.