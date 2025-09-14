English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

7th Pay Commission Update: ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ..!

7th Pay Commission Update: ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.18,000 ಇದ್ದರೆ, DA ರೂ.9,900ರಿಂದ ರೂ.10,440ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.540 ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ಪಿಂಚಣಿ ರೂ.20,000 ಇದ್ದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.600 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವೂ ಸಿಗಬಹುದು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (DA)ಯನ್ನು ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಶೇ.55ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾದರೆ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇ.58ಕ್ಕೆ ಏರಲಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜುಲೈ 1, 2025ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಜನವರಿ 1, 2025ರಿಂದ ಶೇ.2ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಜಿಗಿತ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.18,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಶೇ.55ರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರೂ.9,900 ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಶೇ.58ರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಮೊತ್ತವು ರೂ.10,440ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೂ.540ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ, ಒಬ್ಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ.20,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.600ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ನೌಕರರು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವು ಈ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ತೇಜನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಯೋಗದ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾದ ನಂತರವೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಆಯೋಗವು 2027ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2028ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಾಗಲಿದ್ದು, ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.

DA Hike News Latest DA HIKE 7th Pay Commission 8th Pay Commission BUSINESS central employee DA ARREAR NEWS DA hike BUSINESS ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ

