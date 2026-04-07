'ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಹತ್ತಿರ' ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಶಾಕಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್!

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಚಯ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿವ, ರಂಗೀಲಾ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಅವರು ಗಳಿಸಿದ್ದರು ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿವ, ರಂಗೀಲಾ ಮತ್ತು ಕ್ಷಣ್ ಕ್ಷಣ್ ನಂತಹ ದೇಶವೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ.ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಶ್ಲೀಲ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದೀಪ್ ವಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಆರ್ಜಿವಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಆರ್ಜಿವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಏನಂತೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅವರು ಧುರಂದರ್ 2 ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರಂತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿಯೇ, ಆರ್ಜಿವಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.ಮಂಗಳವಾರದಂದು (ಎಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದು) ಅವರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಆರ್ಜಿವಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 'ಇಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು.. ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆಯಂತೆ ಆಚರಿಸಬೇಡಿ! ಧನ್ಯವಾದಗಳು..' ಎಂದು ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಜಿವಿ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಆರ್ಜಿವಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
