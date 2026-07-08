/ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಮಾನವೀಯತೆ: ಅಣಶಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮರ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಬಸ್‌ ಚಾಲಕ-ನಿರ್ವಾಹಕ

ಕಾರವಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಅಣಶಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮರ ಬಿದ್ದು ಹೆದ್ದಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್: ಕೊಡಲಿ ಹಿಡಿದು ರಸ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಡ್ರೈವರ್!
ಕಾರವಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಅಣಶಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮರವೊಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಇಂದು (ಜುಲೈ 8, 2026) ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮರ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕಾರವಾರದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಕಾರವಾರ ಬಸ್ ಡಿಪೋಗೆ ಸೇರಿದ KA 31 F 1652 ಬಸ್ 7-15ಕ್ಕೆ ಅಣಶಿ ಘಟ್ಟದ ಬಳಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮರ ತೆರವು ಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಮರ ಧರೆಗುರುಳಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಎನ್ಡಬ್ಲ್ಯುಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ನೀಲಕಂಠ ತನ್ನ ಕೆಲಸವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮರದ ಟೊಂಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ತನಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಇತರ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೂ ಸಂಚರಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಲಕ ನೀಲಕಂಠ ಅವರಿಗೆ ಟೊಂಗೆ ಕಡಿಯಲು ನಿರ್ವಾಹಕ ಎಸ್ ಎನ್ ಮಾರಾಠೆ ಸಹ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಾರವಾರ-ಬೆಳಗಾವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮರ ಬಿದ್ದಾಗ ದೇವದೂತರಾದ ಬಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಖಾಕಿ ಧಾರಿಗಳಾದ ಚಾಲಕ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಈ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಯಿಸಂ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಂತಹ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುವ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.