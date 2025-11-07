ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಊಟಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು ಸೊಂಟದ ಬೊಜ್ಜು ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗುವುದು!

Heart attack remedy : ಈ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಊಟಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕುಡಿದರೆ ಸೊಂಟದ ಬೊಜ್ಜು ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗುವುದು.
ಕರಬೂಜ ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೊಂದಿದ ಹಣ್ಣು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕರಬೂಜ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಣ್ಣು.
ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣು ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಇದ್ದು ಅದು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಯಾಪಚಯ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣು ಊಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಹಸಿವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಇದು ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣನ್ನು ಎರಡು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಉಪಾಹಾರ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅಥವಾ ಸಲಾಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮೂಥಿ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.