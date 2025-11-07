English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಊಟಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು ಸೊಂಟದ ಬೊಜ್ಜು ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗುವುದು!

ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಊಟಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು ಸೊಂಟದ ಬೊಜ್ಜು ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗುವುದು!

Heart attack remedy : ಈ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಊಟಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕುಡಿದರೆ ಸೊಂಟದ ಬೊಜ್ಜು ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗುವುದು.
1 /10

ಕರಬೂಜ ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೊಂದಿದ ಹಣ್ಣು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕರಬೂಜ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಣ್ಣು. 

2 /10

ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣು ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಇದ್ದು ಅದು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.

3 /10

ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.

4 /10

ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಯಾಪಚಯ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

5 /10

ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

6 /10

ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

7 /10

ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣು ಊಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ. 

8 /10

ಕಡಿಮೆ ಹಸಿವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಇದು ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

9 /10

ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣನ್ನು ಎರಡು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಉಪಾಹಾರ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅಥವಾ ಸಲಾಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮೂಥಿ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

10 /10

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

heart attack remedy Muskmelon weight loss tips

Next Gallery

Gouri Kishan : ದೇಹದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌ಗೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ನಟಿ!