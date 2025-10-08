English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹಾವಿನ ವಿಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವಿಷ ಈ ಔಷಧ! ವಿಷ ಜಂತುಗಳ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಸಂಜೀವಿನಿ ಇದು...

Snake bite treatment: ಹಾವು ಕಡಿತದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಬೇಕು? ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಏಕೈಕ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು?ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.. 
 
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಡಿತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಳೆನೀರು ಅವುಗಳ ಬಿಲಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಹಾವುಗಳು ಹೊರಬಂದು ಮನೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ತೆವಳುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಹಾವುಗಳು ವಿಷಪೂರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಕಚ್ಚಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ ನಿರೋಧಕ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.    

ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಹಾವಿನ ವಿಷ ವಿರೋಧಿ (ASV). ಇದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಔಷಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ವಿಷವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಿದ ನಂತರ ವಿಷವನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.    

ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ASV ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೊಳಗಾದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ASV ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ನಾಗರಹಾವು ಅಥವಾ ಕ್ರೈಟ್‌ನಂತಹ ಹಾವಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟರೆ, 30 ರಿಂದ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ ASV ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.     

ಹಾವು ಕಡಿತದ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ASV ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳು ವಿಷಕ್ಕೆ ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಒಂದು ಡೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.     

ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೋಸ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಹಾವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ಡೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ASV ಬೇಕಾಗಬಹುದು.    

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Z Kannada News  ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.  

