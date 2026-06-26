/Bigg boss 13 ಆಡಿಷನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ

Anupama Gowda gave good news: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13ರ (Bigg boss 13) ಅಧಿಕೃತ ಆಡಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ( Anupama Gowda) ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ (Good news) ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ಹೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13ರ ಅಧಿಕೃತ ಆಡಿಷನ್ ದಿನಾಂಕ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿದೆ, ಈ ನಡುವೆ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ(Anupama Gowda) ಅವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮನಿ ಮೂಲಕ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಪಮಾಗೌಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13ರಲ್ಲಿಈ ಬಾರಿ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅವಕಾದ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಾಗಲೇ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿತ್ತು. ಆಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಇದರ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಈ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನಿರೂಪಕಿ, ನಟಿ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ಅವರು ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಆಡಿಷನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ವೈಟ್ಗೋಲ್ಡ್ಮನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅನುಪಮಾಗೌಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ತಡಯಾಕೇ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.