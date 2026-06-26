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Bigg boss 13 ಆಡಿಷನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 26, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:59 PM IST

Anupama Gowda gave good news: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 13ರ (Bigg boss 13) ಅಧಿಕೃತ ಆಡಿಷನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ( Anupama Gowda)  ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ (Good news) ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ಹೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 
 

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ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 13ರ ಅಧಿಕೃತ ಆಡಿಷನ್‌ ದಿನಾಂಕ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿದೆ, ಈ ನಡುವೆ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ(Anupama Gowda) ಅವರು  ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್‌ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಮನಿ ಮೂಲಕ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಪಮಾಗೌಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.   

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ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 13

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 13ರಲ್ಲಿಈ ಬಾರಿ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅವಕಾದ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಾಗಲೇ ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಆಡಿಷನ್‌ಗೆ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿತ್ತು. ಆಡಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.

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ಆದರೆ  ಇದರ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಈ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

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ಈ ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನಿರೂಪಕಿ, ನಟಿ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ಅವರು ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಆಡಿಷನ್‌ ಚಾನ್ಸ್‌ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ  

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ವೈಟ್‌ಗೋಲ್ಡ್‌ಮನಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ 

ವೈಟ್‌ಗೋಲ್ಡ್‌ಮನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅನುಪಮಾಗೌಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ತಡಯಾಕೇ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.   

TAGS:
bigg boss
Bigg Boss 13
Anupama Gowda
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ
ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ

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