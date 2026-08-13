/ಬೇಕಾದಾಗ ಪ್ರೀತಿ... ಮರುದಿನ ದ್ವೇಷ.. 2 ವರ್ಷ ನರ ಅನುಭವಿಸಿದೆ : ನಟಿ ಅನುಪಮಾ

Anupama Parameswaran love story : ಮಲಯಾಳಂನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಪ್ರೇಮಂ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ಕೋಡಿ', 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್', 'ಬೈಸನ್ ಕಲಾಮಥನ್' ಮುಂತಾದ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ನಟಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಹಿ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರಳು : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನುಪಮಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಬ್ರೇಕಪ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ 'ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರಳಾಗಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅನುಭವಿಸಿದ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ : ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ತಮಗಾದ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಅನುಪಮಾ, ತಾವು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ರೀತಿಯ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
3 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ : "ನನ್ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಮಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ," ಎಂದು ಅನುಪಮಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ದ್ವೇಷ : ಪ್ರೇಮಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, "ಅವನು ಒಂದು ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ 'ರೆಮೋ' ತರ ಇರುತ್ತಿದ್ದ, ಮರುದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪರಿಚಿತನಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿನಂತೆ ಬಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ನಾಟಕ ಸತತ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಡೆಯಿತು," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವನೊಬ್ಬ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ : ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆತನಿಗೆ ಇತರರನ್ನು ತನ್ನ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಿದೆ ಎಂಬುದು ಅರಿವಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಹೊರಬಂದೆ ಎಂದು ಅನುಪಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.