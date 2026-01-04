ಬ್ಯೂಟಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸುಂದರಿಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಹಲವಾರು ಯುವಕರು ವ್ಹಾವ್..ವ್ಹಾವ್.. ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಂದರ ನಟಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಅವರನ್ನು ಯುವಕರ ಕನಸಿನ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಂತಲೆ ಕರೆಯಬಹುದು. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಅನುಪಮಾ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಸದ್ಯ ನಟಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಮೂವಿಗಳಿದ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ತೆಲುಗಿಗೆ ಡೆಬ್ಯು ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್, ಪೆಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗಿನ ಡಿಜೆ ಟಿಲ್ಲು ಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ ಅನುಪಮಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅನುಪಮಾ ಹಲವಾರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಕಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಕೇರಳ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.