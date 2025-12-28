ಯುವತಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಡೋ ಲುಕ್‌.. ಸಿಂಪಲ್‌ ಆಗಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್‌!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್‌ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಪಮಾ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 
 
ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ ಅನುಪಮಾ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಗ್ಲಾಮರ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಡಿಸೈನ್‌ ಇಲ್ಲದ ಸಾದಾ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ಕಸೂತಿಯಿಂದ ಡಿಸೈನ್‌ ಮಾಡಿದ ನೀಲಿ ಕಲರ್‌ ಜಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಸೀರೆ ಧರಿಸುವುದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಅನುಪಮಾ ತೊಟ್ಟಿರುವ ಔಟ್‌ಫಿಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಸಖತ್‌ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಅನುಪಮಾ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.    

ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್‌ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿನ ಕಾಣಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆಲುಗಿನ ಪರದಾ ಎನ್ನುವ‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್‌ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ನಟಸಾರ್ವಭೌಮದಲ್ಲೂ ಅನುಪಮಾ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣದ ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿ ಅನುಪಮಾ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದ ರಾಜು ವೆಡ್ಸ್‌ ರಾಂಬಾಯಿ ಮೂವಿ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಅನುಪಮಾ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌, ಪೆಟ್‌ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್‌ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನು ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಟಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ.    

