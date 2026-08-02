/ಅನುಪಮಾ Love ಬ್ರೇಕಪ್‌!.. ಕೊನೆಗೂ ಲವ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ

Anupama love breakup react: Love ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಯಕಿ ಅನುಪಮಾ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅನುಪಮಾ ಅವರು ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
1/5
ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿರುವ ನಟಿ ಅನುಪಮ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ 'ಕ್ರೇಜಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ' ನ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅನುಪಮಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದವು ಮತ್ತು ಅವರು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
2/5
ಕ್ರೇಜಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು..
ಭದ್ರಪ್ಪ ಗಜುಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಆರೋ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೂಸಮ್ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತರುಣ್ ಭಾಸ್ಕರ್, ಅಖಿಲ್ ರಾಜ್, ವೀಗೆ ನರೇಶ್, ಕಿರೀಟಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಪಮಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.
3/5
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಕುರಿತು ವರದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತುಂಬಾ ಮೌನವಾಗಿದ್ದ ಅನುಪಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಾರರೊಬ್ಬರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಿತ್ತೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
4/5
ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಪಮಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, "ಇದು ನನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಹಿಳೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ವರದಿಗಾರ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅನುಪಮಾ, "ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
5/5
ಯಾರಿಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಗಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ, "ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಹಾಕಿದರು. ತಮಿಳು ನಾಯಕ ಧ್ರುವ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗಳ ನಡುವೆ ಅನುಪಮಾ ಹೇಳಿಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.