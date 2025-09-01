ʼಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆʼ.. 43 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿವಾಹವಾಗ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ? ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋನ್‌ ಕಾಲ್‌ ಆಡಿಯೋ

Anushka Shetty phone call audio: ಹಲವು ದಿನಗಳ ವಿರಾಮದ ನಂತರ, ಅನುಷ್ಕಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕ್ರಿಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ದಿನಗಳ ವಿರಾಮದ ನಂತರ, ಅನುಷ್ಕಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕ್ರಿಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಅನುಷ್ಕಾ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ವಾರವೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಘಾಟಿ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ರಸದೌತಣ ಉಣಬಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಣಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಅನುಷ್ಕಾ ಬಳಿ ರಾಣಾ ಕೇಳಿದಾಗ, "ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಮದುವೆ ಮನೆ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ರಾಣಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. "ಏನು... ನೀನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಕಾ, "ಮದುವೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಮದುವೆಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಅದು ಯಾರ ಮದುವೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅನುಷ್ಕಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನಿದ್ದು, ಇದು ಅವರ ಮದುವೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.