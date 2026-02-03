English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮೂವರು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಮದುವೆಯಾಗದ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

South Actress : ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಹೊರತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ ನಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್‌ಡಮ್‌ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

2005ರಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಭಿನಯದ ‘ಸೂಪರ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅನುಷ್ಕಾ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ‘ಅರುಂಧತಿ’ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಇಮೇಜ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ‘ರುದ್ರಮದೇವಿ’ಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಬಾಹುಬಲಿ’ ಸರಣಿ ಅವರ ಕರಿಯರ್‌ಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಂಜ್ ತಂದಿತು.  

‘ಬಾಹುಬಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ 1700 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು 1000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ ನಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕಿಯರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.  

ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಯಶಸ್ಸಿನಷ್ಟೇ, ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅನುಷ್ಕಾ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಮೂವರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ‘ಬಾಹುಬಲಿ’ ಸಹನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಬಹುಕಾಲ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು.  

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಅನುಷ್ಕಾ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆ ನಟರಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಗಾಸಿಪ್ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.  

ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಟಾಪ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹133 ಕೋಟಿ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ₹6 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಬ್ರಾಂಡ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹12 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ ‘ಕಥಾನರ್ – ದಿ ವೈಲ್ಡ್ ಸೋರ್ಸೆರರ್’ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದು, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ 100ನೇ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.  

