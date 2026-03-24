ಭಾವಿ ಪತಿಯ ಕೈಹಿಡಿದು ಬಂದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್​ ಆಗಿ ನಡೆಯಿತಾ ಮದುವೆ? ವೈರಲ್​ ವಿಡಿಯೋದ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಏನು?

Anushka shetty future husband: ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬಿದ್ದು,ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎಂಬಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿಗಳ ನಡುವೆ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ತಮ್ಮ ಭಾವಿ ಪತಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರಾ? ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಏನು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ನಟಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಥೆಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿಯೂ ತನಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅರುಂಧತಿ ಚಿತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಿತು.ಅವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾದರು. ಅನುಷ್ಕಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್, ವಿಜಯ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಪ್ರಭಾಸ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟಿಸಿದ ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಕುಂಡಲ ರಾಜಕುಮಾರಿ 'ದೇವಸೇನಾ' ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಗುಲಾಮ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಅಭಿನಯವು ಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 2,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. 44 ವರ್ಷದ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿವೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಭುಜ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಭಾವಿ ಪತಿ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಭುಜ ಹಿಡಿದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವೀಡಿಯೊದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನು? ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಭುಜ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂದು ಹುಡುಕಲು ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು 2016 ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋನ ವೀಡಿಯೊವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್. ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನರ್ ಜೊತೆ ಅನುಷ್ಕಾ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಈಗ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಎಂಬತೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.