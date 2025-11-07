English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಖ್ಯಾತ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಜೊತೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ!? ಆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ..

ಖ್ಯಾತ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಜೊತೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ!? ಆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ..

Anushka Shetty Marriage: ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸ್ವೀಟಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹೆಸರು. ಏಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..  
 
1 /7

‘ಬಾಹುಬಲಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಅನುಷ್ಕಾ 44 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಅವಿವಾಹಿತಳಾಗಿದ್ದಾರೆ... ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದರೂ ಅವು ನಿಜವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಕೆಯ ಮದುವೆಯ ಸುದ್ದಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

2 /7

ನಾಯಕಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಹಾಡುಗಳಲ್ಲ, ಬೇಕಾದರೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

3 /7

ಮೊದಮೊದಲು ಫುಲ್‌ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದ ಆಕೆ ನಂತರ 'ರುದ್ರಮದೇವಿ', 'ದೇವಸೇನಾ', 'ಭಾಗಮತಿ'ಯಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೇಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅನುಷ್ಕಾ ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ..     

4 /7

ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರ ಮಗನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು.   

5 /7

ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆ: ನಾಯಕ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಅನುಷ್ಕಾ ರಿಲೇಶನ್ ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸದಾ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಇಬ್ಬರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ವದಂತಿಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವದಂತಿಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಅವು ಒಮ್ಮೆಯೂ ನಿಜವಾಗಲಿಲ್ಲ.  

6 /7

ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ: ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಅನುಷ್ಕಾನೇ ತನ್ನ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, "ನಾನು ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮದುವೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅನುಷ್ಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

7 /7

ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಮದುವೆಯ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಈ ಮದುವೆಗೆ ಎರಡೂ ಮನೆಯವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ... ಇದು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.  

Anushka Shetty wedding fix Anushka wedding fix Anushka Shetty ready for marriage at 42 Anushka Shetty ready for marriage ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅನುಷ್ಕಾ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ 42ಕ್ಕೆ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರುವ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರುವ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಜೊತೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅನುಷ್ಕಾ ಮದುವೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮದುವೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಮದುವೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅನುಷ್ಕಾ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಲವ್ ಕಥೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಲವ್ ಅಫೇರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಲವ್ ಅನುಷ್ಕಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅನುಷ್ಕಾ ಆಸ್ತಿಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಜೊತೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮದುವೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಮದುವೆಯಾದಾಗ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮದುವೆಯ ವಿವರಗಳು Anushka wedding fix with star cricketer Anushka wedding soon Anushka Shetty wedding soon Anushka wedding with Prabhas Anushka Prabhas wedding Prabhas Anushka Love Story Prabhas Love Story Anushka Love Story Anushka Love Affair Anushka Love With Prabhas Anushka Movies Anushka Assets Anushka Shetty Marriage Fix Anushka Shetty Marriage With Cricketer Anushka Marriage When

Next Gallery

EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : EPS ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ