Anushka Shetty school love: ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಚಲನಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
Anushka Shetty school love: ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ “ಸ್ವೀಟಿ” ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದವರು. ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಅವರು ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮದ ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅನುಷ್ಕಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಅವಳನ್ನು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಧೈರ್ಯವಾಗದೆ, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೂಲಕ “ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದ.
ಅನುಷ್ಕಾ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕಿದ್ರೂ, ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. “ನಾನು ಅವನನ್ನು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ,” ಎಂದರು. ಈ ಪ್ರೇಮವು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಹಿ, ಸ್ಮರಣೀಯ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.
ಇನ್ನು ಸಧ್ಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ, ಅನುಷ್ಕಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿಹಿ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅನುಷ್ಕಾ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಲಿಶೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಅವರು ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ನೆನಪು ನೀಡಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮನ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.