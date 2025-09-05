English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಮದುವೆಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ಈ ಸೀರೆಯ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಗೊತ್ತಾ.?

Anushree wedding saree price : ಆಂಕರ್‌ ಅನುಶ್ರೀ ಮದುವೆಯ ದಿನ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸೀರೆಯ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 
1 /6

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ನಟಿ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ರೋಷನ್ ಎಂಬವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದರು.

2 /6

ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಶ್ರೀ ಉಟ್ಟಿದ್ದ ಸೀರೆಯ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 

3 /6

ಅನುಶ್ರೀ ಧರಿಸಿರುವ ಈ ತಿಳಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯ ಬೆಲೆ 2.50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿತ್ತು.

4 /6

ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಸೀರೆಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಸಹ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

5 /6

ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಸೀರೆಯ ಬೆಲೆ 2700 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಅನುಶ್ರೀ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಉದ್ಯೋಗ್​​ನಿಂದ ಈ ಸೀರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

6 /6

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಶ್ರೀ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Anushree Anushree Marriage Anushree wedding saree price Anushree Movies

Next Gallery

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ʻಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋʼ ಚಿತ್ರದ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌!?