ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈನಂತೆ ಕಾಣಲು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ನಟಿ! ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವಂದಾಳು ಸುಂದರಿ

Apoorva Mukhjia: ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ರೀತಿ ಕಾಣಲು ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..
 
1 /8

Apoorva Mukhjia Transformation: 'ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಪ್ರಭಾವಿ ಅಪೂರ್ವ ಮಖಿಜಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಾರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

2 /8

ಅಪೂರ್ವ ಮಖಿಜಾ ದಿ ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಪ್ರಭಾವಿ ಈಗ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

3 /8

ಅಪೂರ್ವ ತನ್ನ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ದೇವರು ನನಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಮುಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಅಪೂರ್ವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

4 /8

ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು 50-60 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು.  

5 /8

ಅಪೂರ್ವ ಮೊದಲು ಕೂದಲಿನ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋದಳು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವಳು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, "ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್, ನೀವು ನನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ಬ್ಲೀಚ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಕೂದಲುಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.   

6 /8

ಅದರ ನಂತರ, ಅಪೂರ್ವ ವೆನೀರ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ದಂತವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಳು. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಇವು ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು. ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ವೆನೀರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತು." ಎಂದಿದ್ದರು.  

7 /8

ಅದಾದ ನಂತರ, ಅಪೂರ್ವ ಚರ್ಮದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೋದಳು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವಳು ನೇಲ್ ಸಲೂನ್‌ಗೂ ಹೋದಳು. ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ರೂಪಾಂತರದ ನಂತರವೂ, ಅವಳು ತನ್ನ ಲುಕ್‌ನಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.  

8 /8

"ನಾನು ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. ಮೇಕಪ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ" ಎಂದು ಅಪೂರ್ವ ಹೇಳಿದರು.  

