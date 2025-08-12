ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈನಂತೆ ಕಾಣಲು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ನಟಿ! ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವಂದಾಳು ಸುಂದರಿ

Apoorva Mukhjia: ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ರೀತಿ ಕಾಣಲು ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..
Apoorva Mukhjia Transformation: 'ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಪ್ರಭಾವಿ ಅಪೂರ್ವ ಮಖಿಜಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಾರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪೂರ್ವ ಮಖಿಜಾ ದಿ ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಪ್ರಭಾವಿ ಈಗ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪೂರ್ವ ತನ್ನ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ದೇವರು ನನಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಮುಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಅಪೂರ್ವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು 50-60 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು.
ಅಪೂರ್ವ ಮೊದಲು ಕೂದಲಿನ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋದಳು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವಳು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, "ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್, ನೀವು ನನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ಬ್ಲೀಚ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಕೂದಲುಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಅದರ ನಂತರ, ಅಪೂರ್ವ ವೆನೀರ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ದಂತವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಳು. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಇವು ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು. ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ವೆನೀರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತು." ಎಂದಿದ್ದರು.
ಅದಾದ ನಂತರ, ಅಪೂರ್ವ ಚರ್ಮದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೋದಳು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವಳು ನೇಲ್ ಸಲೂನ್ಗೂ ಹೋದಳು. ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ರೂಪಾಂತರದ ನಂತರವೂ, ಅವಳು ತನ್ನ ಲುಕ್ನಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
"ನಾನು ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. ಮೇಕಪ್ನಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ" ಎಂದು ಅಪೂರ್ವ ಹೇಳಿದರು.