ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ

Best White Hair Remedies: ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆಯು ಕೂದಲಿಗೆ ಆಳವಾದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡೇ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿಟ್ಟು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಸಹ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು.
ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ ದಪ್ಪ, ಉದ್ದವಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಮೆಂತ್ಯಬೀಜಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿದಾರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಬುಡದಿಂದ ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು, ಕೂದಲುದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯತೇಚ್ಚವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿ. ಕೂದಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಲಘು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ಯಾವುದೇ ವರದಾನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕೂದಲನ್ನು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ದ, ದಪ್ಪ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು.
ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಉದ್ದ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಅದೇ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ತಾಜಾ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಪುಡಿಮಾಡಿಟ್ಟ ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಎಣ್ಣೆ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಕಂಟೇನರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಿ.
ಕರಿಬೇವು, ಮೆಂತ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.