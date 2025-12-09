White Hair Remedy: ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹಾಗೂ ಕೂದಲುದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಹೇರ್ ಕಲರ್, ಹೆನ್ನಾ, ದುಬಾರಿ ಹೇರ್ ಡೈ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ... ನೀವು ತಲೆಗೆ ಬಳಸುವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಬದಲಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಧೂಳು, ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಬೂದು ಕೂದಲು/ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಳಜಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವ್ಯಯಿಸದೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ನೀವು ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ (ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಆಲಿವ್, ಬಾದಾಮಿ) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲುದುರುವಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೂದು ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಲೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯ ಸಮೃದ್ಧ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಔಷಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆಂತ್ಯೆ ಬೀಜಗಳು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಬಳಸುವ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ (ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಆಲಿವ್, ಬಾದಾಮಿ) ಮೂರು ಸ್ಪೂನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 6-7 ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿ. ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿ ಮಾಸಿ. ಸ್ಟೌವ್ ಆರಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
ಕಾಯಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಲಘು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ, ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಮರುದಿನ ಸೌಮ್ಯ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ.
ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ/ಆಲಿವ್/ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಮೆಂತ್ಯ ಬಳಕೆಯು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಬೂದು ಕೂದಲು, ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಮೊದಲ ಬಳಕೆಯಿಂದಲೇ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುವಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.