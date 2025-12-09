English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಲ್ಲ... ಬೂದು ಕೂದಲಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿ ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಪಡೆಯಲು ಹೇರ್‌ ಆಯಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ

ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಲ್ಲ... ಬೂದು ಕೂದಲಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿ ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಪಡೆಯಲು ಹೇರ್‌ ಆಯಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ

White Hair Remedy: ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹಾಗೂ ಕೂದಲುದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌, ಹೆನ್ನಾ, ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ... ನೀವು ತಲೆಗೆ ಬಳಸುವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. 
1 /6

ಬದಲಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಧೂಳು, ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಬೂದು ಕೂದಲು/ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಳಜಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವ್ಯಯಿಸದೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ನೀವು ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಹೇರ್‌ ಆಯಿಲ್‌ (ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಆಲಿವ್, ಬಾದಾಮಿ) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. 

2 /6

ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್‌ ಆಯಿಲ್‌ ಜೊತೆಗೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲುದುರುವಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೂದು ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಲೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 

3 /6

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯ ಸಮೃದ್ಧ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಔಷಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆಂತ್ಯೆ ಬೀಜಗಳು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಹೇರ್‌ ಫಾಲ್‌ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

4 /6

ನೀವು ಬಳಸುವ ಹೇರ್‌ ಆಯಿಲ್‌ (ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಆಲಿವ್, ಬಾದಾಮಿ) ಮೂರು ಸ್ಪೂನ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 6-7 ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿ. ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿ ಮಾಸಿ. ಸ್ಟೌವ್‌ ಆರಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. 

5 /6

ಕಾಯಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಹೇರ್‌ ಆಯಿಲ್‌ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಲಘು ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿ, ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಮರುದಿನ ಸೌಮ್ಯ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿ. 

6 /6

ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ/ಆಲಿವ್/ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಮೆಂತ್ಯ ಬಳಕೆಯು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಬೂದು ಕೂದಲು, ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ  ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಮೊದಲ ಬಳಕೆಯಿಂದಲೇ ಹೇರ್‌ ಫಾಲ್‌ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುವಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.   ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.      

coconut oil and amla powder White Hair Remedy Hairfall Remedy coconut oil and amla powder for hair growth Fenugreek For Hairfall Hair Growth Tips White Hair Amla powder home remedy to darken gray hair ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಆಮ್ಲಾ ಪೌಡರ್ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಲು ಆಮ್ಲಾ ಪೌಡರ್ Amla Powder With fenugreek hair mask hair mask for White hair to turn black Amla Powder for White hair to turn black White hair home remedies Amla Powder Hair MAsk Hair care Coconut oil amla powder for hair Hair Oil Healthy Hair Natural Hair Care hair health Beauty tips Hair Loss Silky Hair smoothy hair ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ Kannada news

Next Gallery

ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ₹500 ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್!?‌ RBI ನೀಡಿದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೀಗಿದೆ..