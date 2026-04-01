April Month Horoscope: ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ರಾಶಿಯವಿರಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಿತ ಶತ್ರುಗಳ ಭೀತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಾಸ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭವೋ? ಅಶುಭವೋ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿವೆ. ಈ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷವೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಭಾರೀ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಯ ದೊರೆಯದೇ ಇರಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ವಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವನನು ತಂದು ಕೊಡಲಿವೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರು ಈ ವೇಳೆ ಬಹಳ ಚಿಂತನಶೀಲರಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದು ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವ ಸಮಯ ಇದು. ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಬಹುದು.
ಏಪ್ರಿಲ್ ಗ್ರಹ ಗೋಚಾರ ಫಲವಾಗಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭೇಟಿ ಸಂಭವವವಿದ್ದು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ತಿಂಗಳ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆಳವಾಗಲಿದ್ದು ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆಗಿನ ನಿಕಟನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ. ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಲಕಳೆಯುವಿರಿ. ಯೋಜಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತಿತರಾಗಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ದೊರೆಯುವ ವಾರ ಇದಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಂಭವವಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ ಗ್ರಹ ಗೋಚಾರವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ವೇಳೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ತಿಂಗಳ ದ್ವಿತೀಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಯವಿರಲಿ. ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗವು ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಮನಸ್ಸು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಲಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಇವೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆತುರತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಧಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವೇಳೆಗೆ, ವ್ಯವಹಾರವು ಸರಿಯಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಮರಳಲಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೇ ಕತ್ತಿ ಮಸೆಯುವವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಅವಾರ ಸಮಯ, ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಸಹ ಉಲ್ಬಣಿಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ತಿಂಗಳಿಡೀ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡುಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೇ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸಮಯ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಿರಿ. ಈ ಅವಧಿಯುಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಿರಿ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ತಿಂಗಳ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವರು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ. ಕೆಲಸಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಆ ಸಮಯಲ್ಲಿ ನಿಕಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ತಿಂಗಳ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಲಾಭವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಹೊರತರಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ದೂರವಾಗಲಿದ್ದು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಸಾಧನೆಯು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಬೆಂಬಲ, ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ.
ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯಲಿದ್ದು ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಹ ತರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ತಿಂಗಳು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರಲಿದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೂ ಸಹ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಯಾಣ ಸಂಭವವಿದ್ದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕುವಾಗ ಅಗತ್ಯ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲಾರ್ಧ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಂದಗತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿದಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ವಾಲಲಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಪ್ರಗತಿ, ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ನೀವು ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.