ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಾರುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ

White Hair Remedies: ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗುವುದು, ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಸೌಂದರ್ಯ ಮಸುಕಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಂತ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೂದಲಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚರ್ಮಕ್ಕೂ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಬಿ ಬಳಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 
 
ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಅರ್ಬಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ. ಅರ್ಬಿಯನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹೇರ್‌ ಮಾಸ್ಕ್‌ ರೀತಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.  

ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳು ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಯ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂದಲು ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ, ನಂತರ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಇವು ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಲು ಔಷಧಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.   

ಅರ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ ಇ, ರಂಜಕ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಹೇರಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಫೋಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶಗಳು ಕೂದಲನ್ನು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಬಲಪಡಿಸಿ, ಕೂದಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.  

ಅರ್ಬಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಲು ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೂದಲು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಉತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು.  

ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಬಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ಅದು ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಬೇಯಿಸಿದ ಅರ್ಬಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಶ್‌ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್‌ ತಯಾರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಹೇರ್‌ ಮಾಸ್ಕ್‌ ರೀತಿ ಬಳಸಿ.   

ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅರ್ಬಿ ಪೇಸ್ಟ್‌ ಅನ್ನು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದು ಒಣಗಿದ ಬಳಿಕ ಸೌಮ್ಯ ಶಾಂಪೂ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.  ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.       

