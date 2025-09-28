Archana Puran: ಬಿಗ್ರೇಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಇಂದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿಯಾಗಿರುವ ನಟಿ ಇದ್ದಾರೆ.
Archana Puran: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆಫರ್ಗಳ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ನಟಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ನಟಿಯಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಈಗ ಕಾರ್ಯನಿರತ ತಾರೆಯಾಗಿರುವ ಆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯ ಹೆಸರು ಅರ್ಚನಾ ಪುರಾನ್ ಸಿಂಗ್.
ಈಗ ಅರ್ಚನಾ 'ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಪಿಲ್ ಶೋ'ದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಈ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ದಿಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ.. ಅರ್ಚನಾ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಶ್ರಮ ಈಗ ಫಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿ-ಗ್ರೇಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಈಗ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. 'ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಈಗ ರೂ. 235 ಕೋಟಿ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೂ. 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಅರ್ಚನಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. 'ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಪಿಲ್ ಶೋ' ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕವೂ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಚನಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಅರ್ಚನಾ ಪೂರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26, 1962 ರಂದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಪೂರಣ್ ಸಿಂಗ್ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳೂ ವಕೀಲರಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅರ್ಚನಾಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ಲೇಡಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದರು.
೧೯೮೭ ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಷಾ ಅವರ ಜೊತೆ 'ಜಲ್ವಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅವರಿಗೆ ನಟಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ನಂತರ, ಅವರು 'ಅಗ್ನಿಪಥ್', 'ರಾಜಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ', 'ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೈ', 'ಮೊಹಬ್ಬತೇನ್' ಮತ್ತು 'ಕ್ರಿಶ್' ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೂ, ಅವು ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದ್ದವು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಅವರನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ನಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವು.
ಪರ್ಮಿತ್ ಸೇಥಿ ಜೊತೆ ಮದುವೆ: ಅರ್ಚನಾ ಪೂರಣ್ ಸಿಂಗ್ ನಟ ಪರ್ಮಿತ್ ಸೇಥಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಂತರ, ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರು 1992 ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಆರ್ಯಮಾನ್ ಸೇಥಿ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಸೇಥಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಚನಾ ತನ್ನ ಪತಿ ಪರ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಜಿನ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.