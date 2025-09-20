ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು, ಬಲವಾದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾದರೂ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮಯ ಇದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ವಂಚನೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ಜನರು ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ನಂತಹ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಂಚನೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ, ವಂಚಕರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಕಲಿ KYC ಮತ್ತು ಸಿಮ್ ಸ್ವಾಪ್ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು
ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು, ಬಲವಾದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾದರೂ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.