Argentina vs Egypt, FIFA World Cup: ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಡುವಿನ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16ರ ನಿರ್ಣಾಯ ಪಂದ್ಯವು ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ 2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ.
15ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಯಾಸರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಈಜಿಪ್ಟ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಫ್ರೀ-ಕಿಕ್ನಿಂದ ಗೋಲು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹೊಡೆದ ಕಾರಣ ಮೊದಲಾರ್ಧ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿತ್ತು.
ಈಜಿಪ್ಟ್ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಶೋಬೈರ್ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಅದ್ಭುತ ಸೇವ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಟೀಮ್ಗೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಗೋಲು ಖಾತೆ ತೆಗೆಯದಿದ್ದಾಗ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಆಗಲೇ 2 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಅಂಚಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಆದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಲನಗೊಂಡು ಬಾರ್ನ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಗೋಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮೆಸ್ಸಿ ಭಾರೀ ಬೇಸರಗೊಂಡರು.
ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 79ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಸ್ಟಾರ್ Cristian Romero ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಈಜಿಪ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮೊದಲ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಿತು.
ಇದಾದ ಮೇಲೆ 83ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅಮೋಘವಾದ ಗೋಲು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯ 2-2 ಗೋಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಬಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16ರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತು. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 2 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು.
ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ರೊಮೆರೊ ಮತ್ತು ಎಂಜೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 3-2 ಅಂತರದಿಂದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು.