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FIFA ಮೆಸ್ಸಿ, ರೊಮೆರೊ, ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮಿಂಚಿನ ಗೋಲು.. ಸೆಕೆಂಡ್‌ ಆಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಸೂಪರ್‌ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌!

Written ByBhimappa
Published: Jul 07, 2026, 11:50 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:50 PM IST
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಡುವಿನ ರೌಂಡ್ ಆಫ್‌ 16ರ ನಿರ್ಣಾಯ ಪಂದ್ಯವು ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ 2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. 

Argentina vs Egypt, FIFA World Cup: ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಡುವಿನ ರೌಂಡ್ ಆಫ್‌ 16ರ ನಿರ್ಣಾಯ ಪಂದ್ಯವು ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ 2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. 
 

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15ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಯಾಸರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಫ್ರೀ-ಕಿಕ್‌ನಿಂದ ಗೋಲು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಹೊಡೆದ ಕಾರಣ ಮೊದಲಾರ್ಧ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿತ್ತು.   

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ಈಜಿಪ್ಟ್ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಶೋಬೈರ್ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಅದ್ಭುತ ಸೇವ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಟೀಮ್‌ಗೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಗೋಲು ಖಾತೆ ತೆಗೆಯದಿದ್ದಾಗ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ತಂಡ ಆಗಲೇ 2 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿತ್ತು.   

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ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನ ಅಂಚಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಆದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಲನಗೊಂಡು ಬಾರ್‌ನ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಗೋಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮೆಸ್ಸಿ ಭಾರೀ ಬೇಸರಗೊಂಡರು.   

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ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 79ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ Cristian Romero ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮೊದಲ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಿತು.   

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ಇದಾದ ಮೇಲೆ 83ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅಮೋಘವಾದ ಗೋಲು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯ 2-2 ಗೋಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಬಲವಾಗುತ್ತದೆ.   

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ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ರೌಂಡ್‌ ಆಫ್‌ 16ರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತು. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 2 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು.   

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ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ರೊಮೆರೊ ಮತ್ತು ಎಂಜೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 3-2 ಅಂತರದಿಂದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಬೃಹತ್‌ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು.   

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