ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕಪ್‌..! ನೋಡಬಾರದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆಂಕರ್‌

Entertainment news : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಹಾವಳಿಯಿಂದಾಗಿ ರೀಲ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಡಮ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರ್ ನಿಂದ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ನಿರೂಪಕಿಯೂ ಸಹ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಚೆಲುವೆ ತಮ್ಮ ವಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಕಠಿಣ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಯಕಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ.
ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅದೃಷ್ಟವೂ ಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಗ್ಲಾಮರ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗ, ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿ ಕೂಡ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಫೇಮಸ್ ಆದವರು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಶೋ ಮೂಲಕ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆದರು.
ಈಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಹಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅರಿಯಾನಾ ಗ್ಲೋರಿ. ಈ ಸುಂದರಿ ಜನವರಿ 25, 1993 ರಂದು ತೆಲಂಗಾಣದ ತಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅರಿಯಾನಾ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಅರ್ಚನಾ. ಆದರೆ, ಆ ಹೆಸರು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಅರಿಯಾನಾ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು.
2015 ರಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಈ ಸುಂದರಿ, ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸೀಸನ್ 4 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅರಿಯಾನ ತಮ್ಮ ಲವ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ನಾನು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಭಾವನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅವನು ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ನಾನು ತಂದೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಭಾವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೆವು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರ ಒಂದು ದಿನ, ನಾನು ನೋಡಬಾರದಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಆಗ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮುರಿದುಹೋಯಿತು. ಆ ನಂತರ, ಅವನು ನನಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದನು. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೇ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೆವು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಆರ್ಜೆ ಆಗಲು ಕೋರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನನಗೆ ಪರಿಚಯವಾದ. ಈ ಘಟನೆ ನನ್ನ ಭಾವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ. ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡನು.. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಬೇರ್ಪಟ್ಟೆವು.. ಎಂದು ಅರಿಯಾನಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.